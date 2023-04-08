У Тель-Авіві озброєний чоловік в'їхав у натовп туристів, є загиблий і постраждалі
Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення внаслідок теракту в парку Тель-Авіва
Про це повідомляє Тimes of Іsrael.
Стрілянина сталася в Тель-Авіві: озброєний чоловік автомобілем виїхав на велосипедну смугу та збив кількох людей у пішохідній зоні. Загинув 30-річний чоловік, п'ятеро людей дістали поранення. Усі вони – туристи.
За інформацією поліції, офіцер на сусідній заправці почув галас після того, як терорист врізався в людей у парку на набережній Тель-Авіва. Поліцейський підійшов до автомобіля разом з інспекторами муніципалітету Тель-Авіва та виявив, що водій намагався дістати зброю, яка була в нього. Правоохоронці застрелили нападника. Поліція з'ясовує його минуле та мотиви, проводить обшуки території, збираючи докази. Деякі ЗМІ повідомили, що нападник був з ізраїльського міста Кфар-Касем.
Унаслідок теракту поранено п'ятеро людей. Троє отримали травми середньої тяжкості, ще двоє легко постраждали.
Прем'єр-міністр Нетаньягу після повідомлення про теракт у Тель-Авіві наказав викликати всі резервні підрозділи прикордонної поліції, ймовірно, побоюючись подальшої ескалації.
- Удень 7 квітня біля селища Хамра неподалік Йорданської долини в Ізраїлі невідомі розстріляли цивільне авто: загинули двоє жінок, ще одну поранено
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе