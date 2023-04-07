В Ізраїлі невідомі розстріляли цивільне авто: загинули двоє жінок, ще одну поранено
Сьогодні, 7 квітня, біля селища Хамра неподалік Йорданської долини стався обстріл цивільного автомобіля. За попередніми даними злочин скоїли двоє палестинців
Про це повідомляє видання Новини Ізраїлю.
Зазначається, що дві жінки віком 20-ти років загинули на місці від отриманих травм. Їхня 48-річна мати перебуває у критичному стані, з місця трагедії її евакуювали вертольотом.
За словами правоохоронців, спочатку їм надійшла інформація про ДТП за участю автомобілів з ізраїльськими та палестинськими номерами. Проте пізніше виявилося, що машину жінок обстріляли.
У ЦАХАЛ назвали інцидент терактом, його виконавців розшукують. За попередніми даними, злочинців було двоє.
"Спочатку вони зі своєї машини обстріляли автомобіль з ізраїльськими номерними знаками, поранивши водія та пасажирок. Потім вони наздогнали автомобіль, який продовжував рух, врізалися в нього та розстріляли ізраїльтянок з близької відстані. На місці події знайдено 22 гільзи від набоїв до автомата Калашникова", - пише видання.
- 6 квітня, близько 14:30 по території Ізраїлю було випущено 34 ракети з території Лівану. Це стало наймасованішою атакою з 2006 року.
- У ніч з 6 на 7 квітня ізраїльська армія завдала ударів по Сектору Гази.
- Поліція в Ізраїлі напала на десятки вірян у єрусалимській мечеті Аль-Акса, повідомляється про 7 поранених палестинців. Також по країні запустили ракети з Сектора Гази.
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