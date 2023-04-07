Про це повідомляє видання Новини Ізраїлю.

Зазначається, що дві жінки віком 20-ти років загинули на місці від отриманих травм. Їхня 48-річна мати перебуває у критичному стані, з місця трагедії її евакуювали вертольотом.

За словами правоохоронців, спочатку їм надійшла інформація про ДТП за участю автомобілів з ізраїльськими та палестинськими номерами. Проте пізніше виявилося, що машину жінок обстріляли.

У ЦАХАЛ назвали інцидент терактом, його виконавців розшукують. За попередніми даними, злочинців було двоє.

"Спочатку вони зі своєї машини обстріляли автомобіль з ізраїльськими номерними знаками, поранивши водія та пасажирок. Потім вони наздогнали автомобіль, який продовжував рух, врізалися в нього та розстріляли ізраїльтянок з близької відстані. На місці події знайдено 22 гільзи від набоїв до автомата Калашникова", - пише видання.