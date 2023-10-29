Ізраїль відновив роботу другого з трьох водоводів до сектора Гази

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що до війни Ізраїль постачав приблизно 49 мільйонів літрів води на день

Роботу першого водопроводу країна відновила минулого тижня - наразі він працює зі зменшеним потоком.

Координатор діяльності уряду на територіях заявляє, що зараз достатньо води та їжі для задоволення гуманітарних потреб Гази. Він зазначив, що Ізраїль постійно стежить за ситуацією на цій території.