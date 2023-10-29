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Головна Світ Ізраїль відновив роботу другого з трьох водоводів до сектора Гази

Ізраїль відновив роботу другого з трьох водоводів до сектора Гази

29 жовтня, 2023 неділя
19:17
Світ сектор Гази

Ізраїль відкрив другий із трьох водопроводів, які постачають воду в сектор Гази - тепер на цю територію щодня може надходити близько 28,5 млн літрів

Про це пише Times of Israel

Зазначається, що до війни Ізраїль постачав приблизно 49 мільйонів літрів води на день

Роботу першого водопроводу країна відновила минулого тижня - наразі він працює зі зменшеним потоком.

Координатор діяльності уряду на територіях заявляє, що зараз достатньо води та їжі для задоволення гуманітарних потреб Гази. Він зазначив, що Ізраїль постійно стежить за ситуацією на цій території.

  • Раніше Ізраїль заявив, що наступного тижня планується значне збільшення обсягу допомоги, яка прямує до Гази з Єгипту та додав, що гуманітарна зона знаходиться в районі Хан-Юніс, тому закликав цивільне населення переїхати туди.
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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