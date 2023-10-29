Міноборони Ізраїлю заявило про збільшення гумдопомоги Газі та закликало цивільних переїхати на південь регіону
Ізраїль заявив, що наступного тижня планується значне збільшення обсягу допомоги, яка прямує до Гази з Єгипту та додав, що гуманітарна зона знаходиться в районі Хан-Юніс, тому закликав цивільноме населенню переїхати туди
Про це повідомляє Reuters.
Представник ізраїльської влади заявив у неділю, 29 жовтня, що Ізраїль дозволить різко збільшити допомогу Газі в найближчі дні, закликавши палестинське цивільне населення прямувати в так звану "гуманітарну" зону на півдні цієї регіону.
Полковник Елад Горен з Когата, агентства міністерства оборони Ізраїлю, яке координує роботу з палестинцями, заявив, що "наступного тижня планується різке збільшення обсягу допомоги", що прямує до Гази з Єгипту.
"Ми позначили гуманітарну зону на півдні сектора Газа в районі Хан-Юніс ... ми як і раніше рекомендуємо цивільному населенню, яке було евакуйоване, переходити в цю зону", - сказав він журналістам під час онлайн-брифінгу.
Однак, Горен не уточнив, чи йдеться про нову гуманітарну зону, чи про вже існуючу.
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