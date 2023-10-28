Єгипет заявив, що "ізраїльські перешкоди" заважають доставці допомоги в Газу

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство закордонних справ Єгипту заявило в суботу, 28 жовтня, що "ізраїльські перешкоди", включно з процедурами перевірки вантажівок, заважають швидкій доставці допомоги в сектор Газа через КПП Рафах між Єгиптом і палестинським анклавом.

Контрольно-пропускний пункт Рафах, який контролюється Єгиптом і не межує з Ізраїлем, став основним пунктом доставки допомоги після того, як Ізраїль ввів облогу Гази у відповідь на напад бойовиків ХАМАС з прибережної смуги 7 жовтня.

"Вантажівки повинні пройти перевірку на ізраїльському контрольно-пропускному пункті Нітцана, перш ніж вони попрямують до КПП Рафах, долаючи відстань у 100 кілометрів, перш ніж вони фактично в'їдуть на КПП Рафах, що створює перешкоди, які значно затримують прибуття допомоги", - йдеться в заяві прес-секретаря міністерства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у п'ятницю, що до початку конфлікту в Газу в'їжджало близько 500 вантажівок на день, але останніми днями в середньому лише 12 вантажівок на день.