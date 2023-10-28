Єгипет заявив, що "ізраїльські перешкоди" заважають доставці допомоги в Газу
Єгипет звинуватив Ізраїль у створенні перешкод для доставки гуманітарної допомоги для сектору Гази на ізраїльському контрольно-пропускному пункті Нітцана
Про це повідомляє Reuters.
Міністерство закордонних справ Єгипту заявило в суботу, 28 жовтня, що "ізраїльські перешкоди", включно з процедурами перевірки вантажівок, заважають швидкій доставці допомоги в сектор Газа через КПП Рафах між Єгиптом і палестинським анклавом.
Контрольно-пропускний пункт Рафах, який контролюється Єгиптом і не межує з Ізраїлем, став основним пунктом доставки допомоги після того, як Ізраїль ввів облогу Гази у відповідь на напад бойовиків ХАМАС з прибережної смуги 7 жовтня.
"Вантажівки повинні пройти перевірку на ізраїльському контрольно-пропускному пункті Нітцана, перш ніж вони попрямують до КПП Рафах, долаючи відстань у 100 кілометрів, перш ніж вони фактично в'їдуть на КПП Рафах, що створює перешкоди, які значно затримують прибуття допомоги", - йдеться в заяві прес-секретаря міністерства.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив у п'ятницю, що до початку конфлікту в Газу в'їжджало близько 500 вантажівок на день, але останніми днями в середньому лише 12 вантажівок на день.
- Раніше арабські й західні офіційні особи підтвердили, що ХАМАС дійсно має запаси необхідних продуктів харчування і палива, а також інших матеріалів для затяжної війни. Зокрема, за словами чиновників, їхніх ресурсів вистачить на 3-4 місяці
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