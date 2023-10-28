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Ресурсів ХАМАС вистачить на 3-4 місяці війни, - The New York Times

28 жовтня, 2023 субота
16:24
Світ терористи ХАМАС

Арабські й західні офіційні особи підтвердили, що ХАМАС дійсно має запаси необхідних продуктів харчування і палива, а також інших матеріалів для затяжної війни. Зокрема, за словами чиновників, їхніх ресурсів вистачить на 3-4 місяці

Про це повідомляє The New York Times.

Арабські і західні офіційні особи стверджують, що ізраїльські заяви про те, що ХАМАС накопичує запаси, в тому числі вкрай необхідних продуктів харчування і палива, є цілком обґрунтованими.

За їхніми словами, ХАМАС витратив роки на будівництво десятків кілометрів тунелів під смугою, де він накопичив запаси практично всього необхідного для затяжної боротьби.

Зокрема, за словами чиновників, ХАМАС має сотні тисяч галонів пального для транспортних засобів і ракет, схованки з боєприпасами, вибухівкою і матеріалами для її виготовлення, а також запаси продовольства, води і медикаментів. Високопоставлений ліванський чиновник заявив, що ХАМАС, який, за оцінками, налічує від 35 000 до 40 000 чоловік, має достатньо запасів, щоб продовжувати бойові дії протягом трьох-чотирьох місяців без поповнення запасів.

Один з чотирьох ізраїльських заручників, звільнених ХАМАС, навіть розповів, що угруповання забезпечувало полонених ліками, шампунем і засобами жіночої гігієни, що наразі є у дефіциті в Газі.

Арабські і західні чиновники, які описували ситуацію з постачанням Хамасу, говорили на умовах анонімності, оскільки вони розкривали інформацію, отриману з людських джерел, перехоплених переговорів та інших потоків розвідданих. За їхніми словами, запаси, як правило, зберігаються під землею, і вони попередили, що точну інформацію про постачання ХАМАСу отримати важко.

ХАМАС мало говорить про ситуацію з постачанням - бойовики рідко це роблять - але уряд, яким він керує в Газі, стверджує, що у нього є надзвичайний запас палива, який швидко вичерпується. 

"Лікарні, машини швидкої допомоги, пожежні машини і вантажівки цивільної оборони використовують урядові запаси палива на випадок надзвичайних ситуацій", - сказав Салама Маруф, який керує прес-службою уряду в Газі.

Відповідаючи на запитання про ситуацію, підполковник Джонатан Конрікус, офіційний представник ізраїльської армії, сказав журналістам, що якщо жителям Гази або ООН потрібне паливо, вони повинні отримати його від ХАМАСу.

"У Хамасу є паливо, але у нього інші пріоритети - забезпечити вентиляцію і повітря для своєї тунельної системи, для запуску ракет, командування і контролю", - сказав він у четвер.

Ні арабські, ні західні офіційні особи не надали настільки детальних оцінок, як це роблять ізраїльтяни. За їхніми словами, оскільки до Гази починає надходити лише цівка допомоги, ХАМАС, схоже, не поповнює свої запаси.

"Але вони дуже обережно використовують те, що мають, тому що їм цього вистачить надовго", - сказав Самір Гаттас, єгипетський стратегічний аналітик, який уважно стежить за ситуацією в Газі.

Гаттас додав, що малоймовірно, що ХАМАС захоче надати продовольство або будь-які інші види постачання для допомоги цивільному населенню. 

"Рух ХАМАС дбає лише про рух ХАМАС, - сказав він.- Населення Гази для ХАМАСу абсолютно нічого не означає".

За словами ліванського урядовця, ХАМАС навчився виробляти власну зброю в підземних бункерах і захищати її від передових ізраїльських систем спостереження. Тому контрабандні маршрути, на які колись покладався ХАМАС, через заплутану мережу тунелів до Єгипту, стали менш актуальними. ХАМАС також збирає гроші, обкладаючи податками палестинське населення, яке проживає в Газі, що робить підтримку ззовні менш актуальною, ніж раніше.

  • У суботу, 28 жовтня, Ізраїль заявив, що винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по 150 підземним цілям на півночі сектора Гази, включаючи тунелі терористів, підземні бойові позиції і додаткові об'єкти підземної інфраструктури.
  • Окрім цього армія оборони Ізраїлю заявила, що під час нічного авіаудару загинув керівник військово-повітряних сил ХАМАС Іссам Абу Рукбе та очільник військово-морських сил ХАМАСу Ратаб Абу Цагібан.
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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