Маск поверне інтернет до сектору Гази. Каже, що для гуманітарних організацій

Про це Маск повідомив у X (раніше twitter).

Ілон Маск відповів на повідомлення представниці США Олександрії Окасіо-Кортес, яка наголосила, що відключення будь-якого зв'язку для 2,2 млн населення сектору Гази є неприйнятним.

Вона написала, що журналісти, медичні працівники, гуманітарні зусилля та цивільні люди, які наразі перебувають у секторі Гази опинилися під загрозою через відключення комунікацій.

"Я не знаю, як можна захистити такий вчинок. Сполучені Штати історично засуджували цю практику",- додала вона.

На це Ілон Маск відповів, що Starlink підтримуватиме підключення до міжнародно визнаних організацій, які опікуються наданням гуманітарної допомоги в секторі Гази.

Блокада сектору Гази

Уночі та вдень 9 жовтня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністр оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

11 жовтня Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази і закликав сторони конфлікту до миру.

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг 20 жовтня оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази й закликала до припинення вогню.

Правозахисна організація Human Rights Watch назвала блокаду сектора Гази воєнним злочином і закликала уряд Ізраїлю негайно відновити подачу електрики, води тощо.