Маск поверне інтернет до сектору Гази. Каже, що для гуманітарних організацій
28 жовтня Ілон Маск заявив, що Starlink підтримуватиме підключення до міжнародно визнаних організацій, які опікуються наданням гуманітарної допомоги в секторі Гази
Про це Маск повідомив у X (раніше twitter).
Ілон Маск відповів на повідомлення представниці США Олександрії Окасіо-Кортес, яка наголосила, що відключення будь-якого зв'язку для 2,2 млн населення сектору Гази є неприйнятним.
Вона написала, що журналісти, медичні працівники, гуманітарні зусилля та цивільні люди, які наразі перебувають у секторі Гази опинилися під загрозою через відключення комунікацій.
"Я не знаю, як можна захистити такий вчинок. Сполучені Штати історично засуджували цю практику",- додала вона.
На це Ілон Маск відповів, що Starlink підтримуватиме підключення до міжнародно визнаних організацій, які опікуються наданням гуманітарної допомоги в секторі Гази.
Блокада сектору Гази
Уночі та вдень 9 жовтня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністр оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.
11 жовтня Папа Римський Франциск висловив стурбованість повною блокадою сектора Гази і закликав сторони конфлікту до миру.
Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг 20 жовтня оголосила страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази й закликала до припинення вогню.
Правозахисна організація Human Rights Watch назвала блокаду сектора Гази воєнним злочином і закликала уряд Ізраїлю негайно відновити подачу електрики, води тощо.
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