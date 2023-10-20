"Свободу палестинцям": Грета Тунберг організувала страйк на знак солідарності з Палестиною та сектором Гази

Про це вона написала в Instagram.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною та Газою. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих цивільних осіб", - заявила дівчина.

Фото: Instagram Грети Тунберг

Варто зазначити, що у війні РФ проти України Грета Тунберг підтримала нашу країну.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази. Пізніше проти блокади сектора Гази висловився Папа Римський Франциск. Також в ООН назвали цей крок Ізраїлю злочином проти людства.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

18 жовтня Джо Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.