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В ООН назвали блокаду сектора Гази злочином проти людства. Ізраїль різко відреагував

20 жовтня, 2023 п'ятниця
10:51
Світ ООН

Група незалежних експертів ООН стверджує, що ізраїльська блокада сектора Гази є порушенням міжнародного права й призводить до злочинів проти людства

Про це йдеться в пресрелізі Управління із захисту прав людини.

"Повна облога Гази в поєднанні з нездійсненними наказами про евакуацію та примусовим переміщенням населення є порушенням міжнародного гуманітарного та кримінального права. Це також невимовно жорстоко", – йдеться в заяві експертів.

Також в ООН заявили про ризики геноциду палестинського народу.

Експерти наголосили на необхідності негайного припинення вогню та забезпечення термінового допуску гуманітарної допомоги, а також гарантування фізичної безпеки мирного населення.

Реакція Ізраїлю

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан відкинув звинувачення експертів ООН, заявивши, що вони "захищають терористів, які причетні до геноциду єврейського народу", передає CNN.

"Ці заяви високопосадовців показують, наскільки спотворена ООН", — сказав дипломат.

"Основною гуманітарною ситуацією, на якій вони повинні зосередитися, є стан понад 200 невинних цивільних осіб, утримуваних у заручниках у Газі, замість того, щоб допомагати терористам та їхнім прибічникам", - додав Ердан.

Нагадаємо, раніше проти блокади сектора Гази висловився Папа Римський Франциск.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

18 жовтня Джо Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

ООН
Війна в Ізраїлі
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