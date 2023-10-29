Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності

Про це повідомляє Агентство ООН з підтримки палестинських біженців (БАПОР).

Директор відділу БАПОР у Секторі Газа Томас Вайт заявив, що запаси на ринку сектору Гази закінчуються, а гуманітарна допомога, що надходить до сектора Газа вантажівками з Єгипту, недостатня. Потреби громад, хоча б для елементарного виживання, не відповідають розмірам допомоги, яку отримує регіон. На одному зі складів у Дейр-ель-Балах БАПОР зберігає запаси гуманітарних конвоїв з Єгипту.

"Це тривожна ознака того, що громадянський порядок починає руйнуватися після трьох тижнів війни та щільної облоги Гази. Люди налякані, розчаровані та зневірені. Напруженість і страх посилюються через відключення телефонів та інтернет-зв'язку. Вони відчувають, що вони самі по собі, відрізані від своїх сімей у Газі та від решти світу", – прокоментував Вайт.

Масове переміщення людей з півночі Сектора Газа на південь створило величезний тиск на громади. Деякі сім'ї приймали до 50 родичів, які знаходилися в одному домі, йдеться у повідомленні БАПОР.

В агенстві поінформували, що наразі трохи більше 80 вантажівок з допомогою перетнули Газу за тиждень. У суботу, 28 жовтня, колона з допомогою не прибула через знеструмлення і відсутність зв'язку, тоді БАПОР не змогла поспілкуватися зі сторонами для координації проходження конвою.

"Поточна система конвоїв налаштована на провал. Дуже мало вантажівок, повільні процеси, суворі перевірки, постачання, яке не відповідає вимогам БАПОР та інших організацій з надання допомоги, і здебільшого триваюча заборона на паливо, все це рецепт невдачі системи. Ми закликаємо до регулярних і постійних потоків гуманітарних поставок у сектор Газа, щоб задовольнити потреби, особливо в умовах зростання напруженості", – наголосив Вайт.

Згодом БАПОР повідомила, що у секторі Гази інтернет-послуги та з’єднання відновлено, і проводиться переоцінка ситуації з метою відновлення конвоїв і розподілу допомоги вранці 29 жовтня.