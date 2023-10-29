Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності

Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності

29 жовтня, 2023 неділя
10:54
Світ Палестина

29 жовтня у середній і південній частинах сектору Гази тисячі людей увірвалися до кількох складів Агентства ООН з підтримки палестинських біженців (БАПОР), забираючи пшеничне борошно, гігієнічні засоби та інші предмети першої необхідності

Про це повідомляє Агентство ООН з підтримки палестинських біженців (БАПОР).

Директор відділу БАПОР у Секторі Газа Томас Вайт заявив, що запаси на ринку сектору Гази закінчуються, а гуманітарна допомога, що надходить до сектора Газа вантажівками з Єгипту, недостатня. Потреби громад, хоча б для елементарного виживання, не відповідають розмірам допомоги, яку отримує регіон. На одному зі складів у Дейр-ель-Балах БАПОР зберігає запаси гуманітарних конвоїв з Єгипту.

"Це тривожна ознака того, що громадянський порядок починає руйнуватися після трьох тижнів війни та щільної облоги Гази. Люди налякані, розчаровані та зневірені. Напруженість і страх посилюються через відключення телефонів та інтернет-зв'язку. Вони відчувають, що вони самі по собі, відрізані від своїх сімей у Газі та від решти світу", – прокоментував Вайт.

Масове переміщення людей з півночі Сектора Газа на південь створило величезний тиск на громади. Деякі сім'ї приймали до 50 родичів, які знаходилися в одному домі, йдеться у повідомленні БАПОР.

В агенстві поінформували, що наразі трохи більше 80 вантажівок з допомогою перетнули Газу за тиждень. У суботу, 28 жовтня, колона з допомогою не прибула через знеструмлення і відсутність зв'язку, тоді БАПОР не змогла поспілкуватися зі сторонами для координації проходження конвою.

"Поточна система конвоїв налаштована на провал. Дуже мало вантажівок, повільні процеси, суворі перевірки, постачання, яке не відповідає вимогам БАПОР та інших організацій з надання допомоги, і здебільшого триваюча заборона на паливо, все це рецепт невдачі системи. Ми закликаємо до регулярних і постійних потоків гуманітарних поставок у сектор Газа, щоб задовольнити потреби, особливо в умовах зростання напруженості", – наголосив Вайт.

Згодом БАПОР повідомила, що у секторі Гази інтернет-послуги та з’єднання відновлено, і проводиться переоцінка ситуації з метою відновлення конвоїв і розподілу допомоги вранці 29 жовтня.

  • 24 жовтня Агентство ООН у справах палестинських біженців і ВООЗ закликали до безперешкодного надходження гуманітарної допомоги до Гази. Допомога, яка вже надійшла, недостатня для населення сектора
  • 28 жовтня арабські й західні офіційні особи підтвердили, що ХАМАС дійсно має запаси необхідних продуктів харчування і палива, а також інших матеріалів для затяжної війни. Зокрема, за словами чиновників, їхніх ресурсів вистачить на 3-4 місяці.
  • Єгипет звинуватив Ізраїль у створенні перешкод для доставки гуманітарної допомоги для сектору Гази на ізраїльському контрольно-пропускному пункті Нітцана.
  • Тоді ж Ілон Маск заявив, що Starlink підтримуватиме підключення до міжнародно визнаних організацій, які опікуються наданням гуманітарної допомоги в секторі Гази.
  • 29 жовтня Ізраїль заявив, що має намір припинити співпрацю з проєктом Starlink.
ООН
Ізраїль
Палестина
Єгипет
біженці
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Читайте також:
29 жовтня, 2023 неділя
Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину, Херсонщину та Полтавщину: є руйнування
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
29 жовтня, 2023 неділя
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
27 жовтня, 2023 п'ятниця
У Defense Express пояснили, чому РФ припинила використання далекобійної авіації та застосування ракет Х-101 для атак по Україні
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 37.99
  • EUR
    Купівля 39.45
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 жовтня
12:27
На фото: тюленя
Росія перешкоджає створенню заповідника в Антарктиці
12:20
Сотні протестувальників перекрили центр Нью-Йорка, вимагаючи припинення вогню в Газі
12:15
білоруські та російські військові
Білорусь продовжила спільні військові навчання з РФ щонайменше до 5 листопада
12:13
Ексклюзив
Армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб "посадити" Україну за стіл перемовин, - військовий оглядач Попович
12:04
OPINION
Карл Волох
Гутерреш захищає ХАМАС чи бюджет БАПОР?
11:40
Зустріч щодо Формули миру на Мальті
В ОП підбили підсумки зустрічі щодо української Формули миру на Мальті
11:21
Міноборони Чехії запропонувало вийти з ООН через ухвалення антиізраїльської резолюції
11:20
Через обстріли Донеччини поранено 4 поліціянтів
Через російські обстріли Донеччини отримали поранення 4 поліціянтів
11:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Ми готові": у Повітряних силах розповіли, що РФ може готуватися до нових масованих ударів по Україні
10:49
Завод в Челябінську, де виготовляють російські ракети
Партизани виявили координати заводу в Росії, де виготовляють ракети
10:25
Ураган Ян
У Мексиці стався потужний ураган: загинули майже 40 людей
10:19
Українські військові розробники представили екосистему продуктів ситуаційної обізнаності DELTA
10:07
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану заявив, що Ізраїль перейшов "червоні межі"
10:02
OPINION
Оксана Забужко
Про клуб "рускоговорящіх бізнесменов"
09:48
Марк Рютте
Премʼєр Нідерландів Рютте заявив про готовність стати новим генсеком НАТО
09:42
Ексклюзив
ЗАЕС
Окупанти на ЗАЕС переналаштували системи подачі електроенергії, - депутат Запорізької облради Лишенко
09:29
Інструктори з РФ прибувають до Білорусі, щоб навчати операторів БПЛА, - ЦНС
09:05
російський дрон-камікадзе "Ланцет"
Росіяни почали використовувати новий ударний дрон, який автономно ідентифікує цілі, – ISW
09:04
Оновлено
Російські пропагандисти використовують прикордонника-перебіжчика із Закарпаття для поширення дезінформації та дискредитації України
08:46
Оновлено
Наслідки нічної атаки РФ по Новобериславу 29 жовтня
Російські війська вночі атакували Дніпропетровщину, Херсонщину та Полтавщину: є руйнування
08:42
Майк Пенс
"Зараз не мій час": колишній віцепрезидент США Пенс відмовився від участі у президентських перегонах 2024 року
08:31
Дзозеф Байден
У США винищувачі перехопили літак біля будинку Байдена
08:23
Ексклюзив
на фото: зернове судно
Експортний морський коридор: окупанти можуть вдаватися до повторних тактик по Одеській області та острову Зміїний, - Братчук
08:15
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило, що вночі ППО збила над Кримом 36 безпілотників
08:07
Інфографіка
Сили оборони знищили за добу 8 танків, 9 бронемашин та 660 військових армії РФ, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Чи відкривати українцям масштаби наших втрат?
08:01
На фото: система ППО
Росія вночі атакувала Україну 5 "шахедами" та ракетою: сили ППО знищили усі ворожі безпілотники
07:34
ЧВК Вагнер
Колишніх вагнерівців долучають до чеченських підрозділів, - ISW
03:34
Помер зірка "Друзів" Меттью Перрі
02:56
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик та Ф’юрі провели дуель поглядів у ринзі та домовились про дату бою
02:39
Френсіс Нганну - Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун
02:04
Крим
РФ заявила, що знищила 36 українських БПЛА над Кримом і Чорним морем
00:24
Ілон Маск
Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом
2023, субота
28 жовтня
23:36
Лукашенко
Лукашенко запросив Орбана відвідати Білорусь
23:02
На тимчасово окупованих територіях України розпочалася епідемія COVID-19, - мер Мелітополя Федоров
22:24
Обкладинка книги "Динозаври. Новий погляд"
Чого ми не знали про динозаврів. Уривок з книги "Динозаври. Новий погляд"
22:22
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Усик зустрівся з Емінемом в Саудівській Аравії
21:53
Оновлено
телевізор телебачення
ЄС повертає Фестиваль європейського кіно до Росії попри війну в Україні. У Мінкульті відреагували
21:39
Біньямін Нетаньягу
"Почався другий етап війни": Нетаньягу висловився про введення нових сухопутних сил у Газу
21:06
"Втрати РФ знову почали зростати": Тарнавський відзвітував про знищення ЗРК "Тор" і 11 БПЛА на Таврійському напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV