Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом
Ізраїль має намір припинити співпрацю з проєктом Starlink, який належить Ілону Маску
Про це міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі написав у твіттері.
Ізраїль має намір припинити співпрацю зі Starlink після заяви Ілона Маска, що сервіс забезпечуватиме супутниковий зв'язок для гуманітарних організацій у секторі Гази.
"ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск хотів би обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Всіх! До того часу мій офіс розірве будь-які зв'язки зі Starlink", - вважає міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі.
- У суботу, 28 жовтня, Ілон Маск заявив, що Starlink підтримуватиме підключення до міжнародно визнаних організацій, які опікуються наданням гуманітарної допомоги в секторі Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.99
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.49
- Актуальне
- Важливе