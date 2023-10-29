Ізраїль відреагував на рішення Ілона Маска забезпечити сектор Гази інтернетом

Про це міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі написав у твіттері.

Ізраїль має намір припинити співпрацю зі Starlink після заяви Ілона Маска, що сервіс забезпечуватиме супутниковий зв'язок для гуманітарних організацій у секторі Гази.

"ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС – це ІДІЛ. Можливо, Маск хотів би обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей похилого віку. Всіх! До того часу мій офіс розірве будь-які зв'язки зі Starlink", - вважає міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі.