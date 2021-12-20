Ізраїль заборонив в'їзд своїх громадян до 10 країн

Про це повідомляє The Jerusalem Post.



Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив рекомендацію класифікувати США, Італію, Бельгію, Німеччину, Угорщину, Марокко, Португалію, Канаду, Швейцарію та Туреччину як країни з "червоним" статусом та ввести заборону на в’їзд до них.



Передбачається, що заборона набуде чинності опівночі з 21 на 22 грудня.



До переліку "червоних" країн уже входять Велика Британія, Данія, ПАР, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Норвегія, Іспанія, Фінляндія, Франція, Швеція та декілька десятків африканських держав.



Ізраїльтянам заборонено подорожувати до "червоних" країн, якщо вони не отримали спеціальний дозвіл від урядового комітету. Окрім того, якщо вони повертаються до Ізраїлю з цих держав, то повинні піти на самоізоляцію мінімум на сім днів, навіть якщо вони повністю вакциновані. Карантин можна перервати лише за умови отримання негативного результату ПЛР-тесту на коронавірус.

Учора, 19 грудня, в Ізраїлі оголосили про початок п'ятої хвилі COVID-19.