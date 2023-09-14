Ізраїль завдав ударів по Сирії у регіоні, де розташована база Росії

Про це повідомляє Reuters.

Двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення в результаті ізраїльського авіаудару по середземноморському портовому місту Тартус поблизу батьківщини президента Башара Асада.

Жодних подробиць місцеві медіа не надали. Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети влучили в околиці міста Хама, завдавши лише деякої матеріальної шкоди.

Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований на військовий аеродром Шуайрат – на південному сході центральної провінції Хомс.

Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія як головний союзник Асада укріпила й використовує для проведення рейдів проти його ворогів.

За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранських цілях у Сирії, але здебільшого уникав атак на прибережні провінції, де зосереджені російські військові сили.

В порту міста Тартус розташована російська військово-морська база.