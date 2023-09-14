Ізраїль завдав ударів по Сирії у регіоні, де розташована база Росії
Двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення в результаті ізраїльського авіаудару на південному сході центральної провінції Хомс
Про це повідомляє Reuters.
Двоє сирійських солдатів загинули та ще шестеро отримали поранення в результаті ізраїльського авіаудару по середземноморському портовому місту Тартус поблизу батьківщини президента Башара Асада.
Жодних подробиць місцеві медіа не надали. Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети влучили в околиці міста Хама, завдавши лише деякої матеріальної шкоди.
Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований на військовий аеродром Шуайрат – на південному сході центральної провінції Хомс.
Ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія як головний союзник Асада укріпила й використовує для проведення рейдів проти його ворогів.
За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранських цілях у Сирії, але здебільшого уникав атак на прибережні провінції, де зосереджені російські військові сили.
В порту міста Тартус розташована російська військово-морська база.
- Нагадаємо, 11 серпня бойовики ІДІЛ влаштували засідку на автобус із сирійськими солдатами на сході країни. Унаслідок цього відомо про щонайменше 20 загиблих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.42Продаж 41.43
- Актуальне
- Важливе