У Сирії бойовики ІДІЛ напали на автобус із солдатами: щонайменше 20 загиблих
У п'ятницю, 11 серпня, бойовики ІДІЛ влаштували засідку на автобус із сирійськими солдатами на сході країни. Унаслідок цьоговідомо про щонайменше 20 загиблих
Про це повідомляє Al Jazeera.
Зазначається, що в Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили в п'ятницю, що 23 сирійських солдати були вбиті та 10 поранені унаслідок нападу на пустельну дорогу поблизу міста Маядін у провінції Дер-аз-Зор, яка межує з Іраком. Інші групи сирійських активістів заявили, що 20 солдатів були вбиті, також є поранені.
У Сирійській обсерваторії заявили, що засідку влаштували члени терористичного угруповування ІДІЛ. Також там зауважили, що "десятки інших солдатів" зникли безвісти після того, як озброєні люди оточили автобус і відкрили вогонь.
Наразі уряд Сирії не надав жодних коментарів з цього приводу.
- Лідера так званої Ісламської держави Абу аль-Хусейна аль-Кураші було вбито в ході зіткнень у сирійській провінції Ідліб.
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