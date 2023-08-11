Про це повідомляє Al Jazeera.

Зазначається, що в Сирійській обсерваторії з прав людини повідомили в п'ятницю, що 23 сирійських солдати були вбиті та 10 поранені унаслідок нападу на пустельну дорогу поблизу міста Маядін у провінції Дер-аз-Зор, яка межує з Іраком. Інші групи сирійських активістів заявили, що 20 солдатів були вбиті, також є поранені.

У Сирійській обсерваторії заявили, що засідку влаштували члени терористичного угруповування ІДІЛ. Також там зауважили, що "десятки інших солдатів" зникли безвісти після того, як озброєні люди оточили автобус і відкрили вогонь.

Наразі уряд Сирії не надав жодних коментарів з цього приводу.