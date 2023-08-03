В ІДІЛ заявили про загибель свого лідера у сутичці з угрупуванням Аль-Каїди
Лідера так званої Ісламської держави Абу аль-Хусейна аль-Кураші було вбито в ході зіткнень у сирійській провінції Ідліб
Про це представник ІДІЛ повідомив в аудіозаписі, опублікованому в четвер у Telegram, інформує DW.
Повідомляється, що він загинув у "прямих зіткненнях" із джихадистським угрупуванням "Хайят Тахрір аш-Шам", пов'язаним з "Аль-Каїдою".
Представники угруповання не повідомили, коли саме було вбито аль-Кураші. При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше заявляв, що турецькі спецслужби знищили аль-Кураші у Сирії ще кілька місяців тому.
Новим лідером ІД назвало Абу Хафса аль-Хашімі аль-Кураші.
- Нагадаємо, Центральне командування США повідомило, що 7 липня завдало удару по східній Сирії, внаслідок чого загинув один з ватажків ІДІЛ Усама аль-Мухаджир.
- 4 квітня військові Сполучених Штатів заявили, що одного з ватажків терористичного угруповання "Ісламська держава" Халіда Ейдд Ахмад аль-Джабурі ліквідували під час удару по Сирії.
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