Про це представник ІДІЛ повідомив в аудіозаписі, опублікованому в четвер у Telegram, інформує DW.

Повідомляється, що він загинув у "прямих зіткненнях" із джихадистським угрупуванням "Хайят Тахрір аш-Шам", пов'язаним з "Аль-Каїдою".

Представники угруповання не повідомили, коли саме було вбито аль-Кураші. При цьому президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган раніше заявляв, що турецькі спецслужби знищили аль-Кураші у Сирії ще кілька місяців тому.

Новим лідером ІД назвало Абу Хафса аль-Хашімі аль-Кураші.

Нагадаємо, Центральне командування США повідомило, що 7 липня завдало удару по східній Сирії, внаслідок чого загинув один з ватажків ІДІЛ Усама аль-Мухаджир.