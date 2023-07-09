Про це 9 липня написало командування США.

Авіаудар було завдано літаком MQ-9 Reaper.

"Ми чітко дали зрозуміти, що залишаємося відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні. Наразі ІДІЛ залишається загрозою не тільки в регіоні, але й за його межами", - коментує командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.

Зазначається, що від удару ніхто з цивільних не постраждав.

Командування пояснює, що смерть лідера ускладнить здатність ІДІЛ планувати та проводити терористичні атаки.

"Операції Центрального командування проти ІДІЛ разом із силами партнерів в Іраку та Сирії триватимуть, щоб досягти остаточної поразки угруповання", - йдеться у повідомленні.