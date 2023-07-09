США знищили ватажка ІДІЛ у Сирії
Центральне командування США повідомило, що 7 липня завдало удару по східній Сирії, внаслідок чого загинув один з ватажків ІДІЛ Усама аль-Мухаджир
Про це 9 липня написало командування США.
Авіаудар було завдано літаком MQ-9 Reaper.
"Ми чітко дали зрозуміти, що залишаємося відданими розгрому ІДІЛ у всьому регіоні. Наразі ІДІЛ залишається загрозою не тільки в регіоні, але й за його межами", - коментує командувач Центрального командування США генерал Майкл Курілла.
Зазначається, що від удару ніхто з цивільних не постраждав.
Командування пояснює, що смерть лідера ускладнить здатність ІДІЛ планувати та проводити терористичні атаки.
"Операції Центрального командування проти ІДІЛ разом із силами партнерів в Іраку та Сирії триватимуть, щоб досягти остаточної поразки угруповання", - йдеться у повідомленні.
- 6 липня російські літаки виконали небезпечні маневри у Сирії та завадили дронам Сполучених Штатів Америки, що боролися з терористичною організацією ІДІЛ.
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