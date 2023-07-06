Винищувачі РФ у Сирії переслідували американські безпілотники, які виконували місію проти ІДІЛ
Російські літаки виконали небезпечні маневри у Сирії та завадили дронам Сполучених Штатів Америки, що боролися з терористичною організацією ІДІЛ
Про це інформує NBC News з посиланням на заяву представника ВПС США генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.
"Приблизно о 10:40 за місцевим часом три американських безпілотники MQ-9 Reaper виконували місію проти цілей ІДІЛ у Сирії, коли три російських винищувачі почали заважати їм", - йдеться в заяві.
Гринкевич наголосив, що їхня поведінка була оцінена як небезпечна та непрофесійна.
Фото: скріншот
"Всупереч встановленим нормам і протоколам, російські літаки скинули кілька сигнальних ракет з парашутами перед безпілотниками, змусивши наші літаки виконати маневри ухилення", - заявив представник ВПС США.
Повідомляється, що один з російських пілотів розмістив свій літак перед безпілотником та включив форсаж, ускладнивши керування безпілотником.
"Ці події є ще одним прикладом непрофесійних і небезпечних дій російських військово-повітряних сил, які діють у Сирії. Це загрожує безпеці як американських, так і російських сил", - додав американський генерал.
- Також 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
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