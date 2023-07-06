Про це інформує NBC News з посиланням на заяву представника ВПС США генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

"Приблизно о 10:40 за місцевим часом три американських безпілотники MQ-9 Reaper виконували місію проти цілей ІДІЛ у Сирії, коли три російських винищувачі почали заважати їм", - йдеться в заяві.

Гринкевич наголосив, що їхня поведінка була оцінена як небезпечна та непрофесійна.

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"Всупереч встановленим нормам і протоколам, російські літаки скинули кілька сигнальних ракет з парашутами перед безпілотниками, змусивши наші літаки виконати маневри ухилення", - заявив представник ВПС США.

Повідомляється, що один з російських пілотів розмістив свій літак перед безпілотником та включив форсаж, ускладнивши керування безпілотником.

"Ці події є ще одним прикладом непрофесійних і небезпечних дій російських військово-повітряних сил, які діють у Сирії. Це загрожує безпеці як американських, так і російських сил", - додав американський генерал.