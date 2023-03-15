Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Associated Press.

Він підкреслив, що якщо Росія хоче завадити США літати над Чорним морем, то їй це не вдасться.

"Ми збираємося продовжувати літати та працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній нації", - сказав Кірбі.