У Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем
США продовжать здійснювати польоти в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, попри інцидент зі знищенням БПЛА MQ-9 Reaper
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Associated Press.
Він підкреслив, що якщо Росія хоче завадити США літати над Чорним морем, то їй це не вдасться.
"Ми збираємося продовжувати літати та працювати в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній нації", - сказав Кірбі.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
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