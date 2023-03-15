Про це повідомляє CNN.

У розмові з журналістами після виклику до держдепартаменту США через ситуацію з безпілотником Антонов запитав у журналістів, яка б була реакція Америки, якби такий безпілотник "раптово з'явився поряд з Нью-Йорком або Сан-Франциско".

"Ви можете собі уявити реакцію преси США, Пентагону на цей безпілотник? Що це був за безпілотник? Подумайте про це, перш ніж викликати мене до держдепу. Бойове навантаження 1700 кг", - зазначив він.

Міноборони будь-якої країни могло б таким чином відреагувати "на загрозу появи такої небезпеки вздовж своїх кордонів", вважає російський посол.

Антонов наголосив на тому, що "на наш погляд, американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону". Також російський дипломат висловив думку, що дії російських пілотів були професійними, і "жодних контактів не було, наші винищувачі не застосовували жодної зброї".

"Я вважаю, що краще, щоб ми обговорювали в держдепартаменті напрямки співпраці та спільних дій, але, на жаль, останнім часом моє спілкування з держдепартаментом зводилося лише до їхнього протесту щодо дій Російської Федерації. Російська Федерація не зацікавлена у конфронтації. Російська сторона зацікавлена у прагматичних відносинах із США на користь як російського, так і американського народів", - додав російський посол.