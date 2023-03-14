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Пентагон і міноборони РФ відреагували на зіткнення дрона та винищувача над Чорним морем

14 березня, 2023 вiвторок
21:36
Новини дрон MQ-9 Reaper

Пентагон заявив, що винищувач РФ зазнав пошкоджень, а дрон не потрапив в руки Росії – міноборони РФ ж заявляє, що не стріляло по безпілотнику і він рухався у напрямку Криму

Реакцію військових обох сторін подає Sky News.

Перехоплення безпілотників не є рідкістю, але "така поведінка є незвичайною, сумною та небезпечною", — сказав журналістам прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Дії російських пілотів він назвав "небезпечними і непрофесійними", додавши: "Думаю, вони говорять самі за себе".

Пан Райдер сказав, що російський Су-27, який зачепив пропелер безпілотника, ймовірно, був пошкоджений.

За його словами, оператори безпілотника були змушені ліквідувати його після зіткнення, оскільки пошкодження гвинта MQ-9 зробило його некерованим.

Відповідаючи на запитання, чи літав безпілотник поблизу України, він відповів, що "було далеко від будь-якої території України".

Він відмовляється коментувати операції з відновлення дрона, але додає, що "Росія не отримала дрона".

Безпілотник MQ-9 дійсно може бути озброєний, але він виконував розвідувальну місію в міжнародних водах, і Пентагон не буде коментувати, чи була на борту зброя, сказав пан Райдер.

За його словами, два Су-27 летіли з безпілотником близько 40 хвилин, але до зіткнення через дрон не було радіозв'язку між США і Росією.

Райдер також заявив, що США готуються опублікувати відео інциденту з російськими винищувачами над Чорним морем.

"Зараз ми здійснюємо процес розсекречування (відео) і будемо повідомляти про актуальну інформацію щодо візуальних даних про цей інцидент", – сказав він у відповідь на питання, чи буде опубліковане відео.

Речник Пентагону не прокоментував, чи будуть Сполучені Штати намагатись забрати рештки безпілотника з Чорного моря, але вказав, що російська сторона доступ до нього поки не отримала.

Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, який наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.

Як стверджує оборонне відомство РФ, американський безпілотник летів "у напрямку державного кордону Російської Федерації" із вимкненими транспондерами "з порушенням меж району тимчасового режиму використання повітряного простору".

"З метою ідентифікації порушника в повітря було піднято винищувачі зі складу сил ППО. Унаслідок різкого маневрування в районі 9:30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею", – стверджують у Міноборони Росії.

  • Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російські літаки атакували безпілотник США та пошкодили його пропелер. Після цього оператори дрона ліквідували його. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
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