Білий дім назвав переслідування Росією безпілотника США свідомим і агресивним

Про це повідомляє Укрінформ.

При цьому він зазначив, що не може стверджувати, що зіткнення Су-27 з безпілотником MQ-9 над Чорним морем було запланованим

"Те, що ми реально знаємо і що є чітким доказом, що це було навмисне переслідування, це був навмисний скид палива у спробах у певний момент зірвати політ MQ-9", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що це був "свідомо агресивний, надзвичайно агресивний проліт" російських літаків.