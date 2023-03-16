Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Білий дім назвав переслідування Росією безпілотника США свідомим і агресивним

Білий дім назвав переслідування Росією безпілотника США свідомим і агресивним

16 березня, 2023 четвер
21:05
Світ дрон MQ-9 Reaper

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією

Про це повідомляє Укрінформ.

При цьому він зазначив, що не може стверджувати, що зіткнення Су-27 з безпілотником MQ-9 над Чорним морем було запланованим

"Те, що ми реально знаємо і що є чітким доказом, що це було навмисне переслідування, це був навмисний скид палива у спробах у певний момент зірвати політ MQ-9", - сказав Кірбі.

Він також підкреслив, що це був "свідомо агресивний, надзвичайно агресивний проліт" російських літаків.

  • 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
  • Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
  • 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
  • У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом. 
  • 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
Росія
США
Читайте також:
Олександр Погребиський
Автор Олександр Погребиський
15 березня, 2023 середа
Майже диктатура. Як у проєкт закону 4210 проштовхують сумнівні норми
15 березня, 2023 середа
Окупанти змогли вийти за межі кладовища та намагаються перерізати трасу Т-05-04, - військово-політичний оглядач Коваленко
Тайсон Ф'юрі
15 березня, 2023 середа
Ф'юрі поставив крапку в розмовах щодо зриву бою з Усиком
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.17
    Купівля 38.17
    Продаж 38.94
  • EUR
    Купівля 40.02
    Продаж 41
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 березня
21:12
Аерофлот
Туреччина на вимогу США припинила заправку та обслуговування літаків Boeing з Росії та Білорусі
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Утримання Бахмута може зірвати контрнаступ ЗСУ, Польща викрила російських шпигунів, збитий китайський дрон на сході. Світові ЗМІ про Україну 16 березня
20:54
Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії Каріньшем
Євроінтеграція, військова та гуманітарна підтримка України: Зеленський зустрівся з прем'єром Латвії Каріньшем
20:06
Оновлено
прапори України та США
США найближчими днями можуть оголосити про новий пакет військової допомоги Україні
20:01
OPINION
Зоя Казанжи
Історія про прізвище, або Кого вважати українцями
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 386-го дня війни: на Донеччині збили китайський дрон, а Польща передає Україні 4 винищувачі
19:54
Росіяни двічі обстріляли Костянтинівку: поранено 6 людей, серед них іноземний волонтер
19:35
санкції проти Росії
НАЗК запустило санкційний процес проти російської Gavary Group, яка працює на ВПК РФ
19:14
Ексклюзив
Володимир В’ятрович
Зараз є всі підстави говорити про дозрілу церковну незалежність України, - нардеп В’ятрович
19:07
Херсон, обстріли
Росіяни атакували дроном подвір'я медзакладу Херсона
19:00
Archer
Британія закупить у Швеції САУ Archer замість наданих Україні артсистем AS90
18:51
САУ FH77 BW Archer
Швеція передасть Україні вісім артустановок Archer
18:41
На Запоріжжі окупанти змушують місцевих жителів отримувати паспорти РФ, погрожуючи вивезти їхніх дітей до Росії, - Генштаб
18:36
Костянтин Жеваго
Рішення у справі Костянтина Жеваго оголосять 30 березня
18:33
мобілізація на росії, чмобіки
Випускникам Пензенського держуніверситету разом з дипломами вручатимуть повістки
18:26
На фото Володимир Зеленський
Окупанти Криму заявили про намір "націоналізувати" квартиру Зеленського в Ялті
18:12
Біньямін Нетаньягу
Прем’єр-міністр Ізраїлю пояснив, чому його країна не надає Україні озброєння
18:07
Володимир Зеленський
"Маємо конкретні результати": Зеленський обговорив із Сунаком підтримку України
18:03
OPINION
Орест Сохар
Білий дім "варить воду" з винищувачами F-16
17:59
Військові облігації
Через Дію українці купили вже 0,5 млн військових облігацій
17:56
суд
Рада наступного тижня збирається обмежити доступ до судового реєстру та дозволити не проводити запис судових засідань, - Фундація DEJURE
17:45
Оновлено
Шмигаль обговорив із прем'єром Латвії нові логістичні шляхи та відновлення інфраструктури Чернігівщини
17:28
боєприпаси 155 мм
Боєприпаси, транспортні засоби та сухпайки: Литва оголосила новий пакет допомоги Україні
17:25
Ексклюзив
Ігор Лапін
"Маскуючи під стандарти НАТО, хочуть втиснути правки, які суперечать Конституції": офіцер ЗСУ Лапін про законопроєкт 4210
17:20
ООН
Голова Міжнародної слідчої комісії ООН заявив про відсутність доказів геноциду в Україні, хоча виявлено широкий спектр воєнних злочинів РФ
17:18
Ексклюзив
Роман Костенко
Прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку почне відлік програшу РФ, - полковник СБУ Костенко
17:11
Ексклюзив
Скупити все за безцінь. Який план готує Китай для України після війни
16:59
Молдова
У Молдові перейменували державну мову на румунську
16:57
черга, фури
Дію "транспортного безвізу" між Україною та ЄС продовжено до кінця червня 2024 року
16:46
Дмитро Кулеба
Кулеба з китайським колегою обговорили шляхи досягнення миру в Україні
16:38
міномет
Удень росіяни двічі обстріляли Сумщину з мінометів
16:32
Ексклюзив
шпигун
Військовий експерт розповів, як не випустити з уваги шпигунські дії російської агентурної мережі
16:17
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:11
РСЗВ Mars II
Ракети для РСЗВ, 155 мм снаряди та пістолети: Німеччина надала чергову партію допомоги Україні
16:07
колісний танк AMX-10 RC
Французькі бронемашини AMX-10 RC уже прибули в Україну, - міністр оборони Лекорню
16:05
OPINION
Володимир Гевко
Чому у Росії неможливі протести
16:04
Львів вечірній, світло, ліхтар
В Україні почергово виводитимуть у ремонт блоки АЕС: в Енергоатомі сказали, чи призведе це до відключень світла
15:48
Планували відстежувати маршрути постачання зброї Україні: в Польщі викрили шпигунську мережу, яка працювала на РФ
15:44
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
В Енергоатомі назвали найбільш імовірний сценарій деокупації Запорізької АЕС
15:41
Санкції
ЄС прагне посилити санкції проти родичів російських олігархів, - Bloomberg
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV