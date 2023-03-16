Білий дім назвав переслідування Росією безпілотника США свідомим і агресивним
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією
Про це повідомляє Укрінформ.
При цьому він зазначив, що не може стверджувати, що зіткнення Су-27 з безпілотником MQ-9 над Чорним морем було запланованим
"Те, що ми реально знаємо і що є чітким доказом, що це було навмисне переслідування, це був навмисний скид палива у спробах у певний момент зірвати політ MQ-9", - сказав Кірбі.
Він також підкреслив, що це був "свідомо агресивний, надзвичайно агресивний проліт" російських літаків.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
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