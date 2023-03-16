Це відео поширила репортерка POLITICO Лара Селігман.

Опубліковано розсекречені кадри, на яких російський літак Су-27 здійснює перехоплення безпілотника MQ-9 повітряних сил США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 14 березня.

На початку відео російський винищувач Су-27 починає скидати паливо, пролітаючи над дроном, а потім врізається в нього. Після цього видно, що пропелер цілий.

Проте на 24-й секунді літак РФ вдруге пролітає над безпілотником, також скидаючи паливо і стикається з MQ-9. Камера втрачає зв’язок.

На іншій частині відеозапису можна помітити, що одна з лопатей пропелера зазнала пошкоджень.

В результаті інциденту США затопили безпілотник, але досі не можуть знайти його.