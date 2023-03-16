США оприлюднили кадри зіткнення російського Су-27 з американським дроном над Чорним морем
16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок
Це відео поширила репортерка POLITICO Лара Селігман.
Опубліковано розсекречені кадри, на яких російський літак Су-27 здійснює перехоплення безпілотника MQ-9 повітряних сил США у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем 14 березня.
На початку відео російський винищувач Су-27 починає скидати паливо, пролітаючи над дроном, а потім врізається в нього. Після цього видно, що пропелер цілий.
Проте на 24-й секунді літак РФ вдруге пролітає над безпілотником, також скидаючи паливо і стикається з MQ-9. Камера втрачає зв’язок.
На іншій частині відеозапису можна помітити, що одна з лопатей пропелера зазнала пошкоджень.
В результаті інциденту США затопили безпілотник, але досі не можуть знайти його.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
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