Ізраїль заявив про намір відмовити у візах представникам ООН після заяви Гутерреша
Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що країна планує відмовити у візах офіційним особам ООН через заяву генсека Антоніу Гутерреша, що нібито атаки ХАМАСу відбуваються не просто так
Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ізраїльське радіо "Галей ЦАХАЛ".
"Через його зауваження ми відмовимо у видачі віз представникам ООН. Настав час дати їм урок", - сказав він.
Зазначається, що Ізраїль вже відмовив у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу.
Нагадаємо, що Антоніу Гутерреш сказав: "Важливо також визнати, що атаки ХАМАС не відбулися на порожньому місці".
- Агентство ООН у справах палестинських біженців і ВООЗ закликали до безперешкодного надходження гуманітарної допомоги до Гази. Допомога, яка вже надійшла, недостатня для населення сектора.
- Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан закликав Антоніу Гутерреша піти у відставку з посади через заяву генсека, нібито атаки ХАМАСу відбуваються не просто так.
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