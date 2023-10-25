Ізраїль заявив про намір відмовити у візах представникам ООН після заяви Гутерреша

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ізраїльське радіо "Галей ЦАХАЛ".

"Через його зауваження ми відмовимо у видачі віз представникам ООН. Настав час дати їм урок", - сказав він.

Зазначається, що Ізраїль вже відмовив у візі заступнику генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу.

Нагадаємо, що Антоніу Гутерреш сказав: "Важливо також визнати, що атаки ХАМАС не відбулися на порожньому місці".