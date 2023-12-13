Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ізраїль заявив про загибель 19 заручників у полоні бойовиків ХАМАС

Ізраїль заявив про загибель 19 заручників у полоні бойовиків ХАМАС

13 грудня, 2023 середа
09:36
Світ Ізраїль кібуца Кфар-Аза

Влада Іраїлю повідомила, що 19 людей зі 135, які перебували у полоні у бойовиків ХАМАС у Газі, загинули

Про це пише Reuters.

"У вівторок Ізраїль оголосив заочно мертвими 19 зі 135 людей, які все ще перебувають у полоні в Газі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у списку серед загиблих є громадянин Танзанії. Раніше влада Танзанії підтверджувала, що двоє студентів, які працювали на фермах у кібуцах, були серед заручників, яких взяли бойовики ХАМАСу 7 жовтня. Минулого місяця було підтверджено смерть одного з танзанійців.

  • Голова штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські війська від початку вторгнення терористів ХАМАСу ліквідували вже щонайменше 7 тисяч бойовиків.
Ізраїль
полонені
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Бен Ходжес
11 грудня, 2023 понедiлок
"Нам ніколи б не вдалося досягти такого успіху як ЗСУ", - екскомандувач армією США Бен Ходжес
Угорщина - ЄС
12 грудня, 2023 вiвторок
Угорці України закликали Орбана і Мішеля підтримати початок перемовин про вступ країни до ЄС
Крим
12 грудня, 2023 вiвторок
У Криму партизани пробралися на територію десантно-штурмового полку РФ, - Атеш
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 грудня
10:49
Оновлено
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Росіяни атакували Київ балістикою: постраждали 53 людини, є руйнування
10:48
Наводила ракети на позиції ЗСУ: СБУ затримала дружину настоятеля храму УПЦ МП
Наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ біля Запоріжжя: дружині настоятеля храму УПЦ МП оголосили підозру
10:42
Україна-Угорщина
Угорщина готова зняти вето на допомогу Україні в обмін на €30 млрд від ЄС
10:32
Зеленський
Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Норвегії
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 грудня: скільки коштують долар і євро
10:21
Дональд Туск
Дональд Туск склав присягу прем'єра Польщі
10:19
Tesla авто
Tesla показала вдосконаленого робота Optimus Gen 2
10:19
Олександр Комаров, «Київстар»
Найбільша у світі кібератака на телеком-інфраструктуру, - гендиректор Kyivstar про збій в роботі оператора
10:18
Іво Бобул
Іво Бобул зізнався, що йому не везло з жінками, та знову назвав їх меркантильними
10:04
OPINION
Сергій Фурса
Про корупцію найефективніше говорять наші вороги
09:57
франківська ТрО
На війні в Україні загинув 20-річний доброволець з Норвегії
09:55
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Треба не ховатися, а готуватися: командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ про мобілізацію в Україні
09:51
Поліція обшукує "Київський метрополітен" і підрозділи КМДА
Затоплення столичного метро: поліція обшукує КП "Київський метрополітен" і підрозділи КМДА
09:37
Володимир Зеленський
Зеленський про нічну атаку РФ на Київ: Працюємо над прискоренням постачання ППО
09:20
Юрій Бойко
Дружина нардепа Бойка має квартиру у центрі Москви за 77 млн грн, - "Схеми"
09:19
камери відеонагляду
У Луганську окупанти встановлюють камери відеоспостереження із системою розпізнавання обличчя, - ОВА
08:54
переливання крові
єКров: МОЗ запускає інформаційну систему донорства
08:31
Шарль Мішель про ймовірне переобрання Путіна: Цей режим реально загрожує безпеці європейського континенту
08:20
ЗСУ
Сили оборони просунулися під Бахмутом, - ISW
08:02
OPINION
Богдан Буткевич
Зеленський так і не зійшов зі стадіону
07:53
Інфографіка
втрати окупантів
ЗСУ за добу ліквідували 3 артсистеми, 18 танків і 850 солдатів армії РФ, - Генштаб
07:45
Анонс
Георгій Судаков, "Шахтар" - "Порту", Ліга чемпіонів
"Порту" - "Шахтар": де та коли дивитись вирішальний матч українців у Лізі чемпіонів
07:17
На фото: система ППО
Сили ППО вночі знищили усі повітряні цілі РФ: 10 "шахедів" і 10 балістичних ракет
07:15
Анонс
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 13 грудня
07:08
віза
У Кенії вирішили скасувати візовий режим для всіх іноземців
06:54
ЗСУ дрон безпілотник
Більші, але повільніші за "шахеди": у Росії почали виробляти нові ударні БПЛА, - ISW
06:34
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
МЗС Канади: Ми допоможемо Україні у вступі до Євросоюзу
03:35
Аналітика
Сергій Згурець
Подробиці в оборонно-промисловій та військово-політичній сферах, які варті уваги, на тлі візиту президента України до США. Колонка Сергія Згурця
03:21
Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Гарріс: розповів про зростання української економіки й роботу "зернового коридору"
02:50
Ірландія
З 2024 року українським біженцям в Ірландії скоротять соцвиплати майже у 6 разів
02:01
Оновлено
збитий "Шахед"
Росія атакувала Україну "шахедами". На Одещині поранено дві людини
01:54
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Байден оголосив про нову допомогу Україні: офіційний перелік озброєння від Пентагону
01:40
Зеленський в ООН
Позбавити РФ переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції: Зеленський про воєнні цілі України на 2024 рік
01:02
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Мусимо переконатися у виграші війни": Байден про вступ України до НАТО
00:58
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден запевнив, що лише невелика кількість республіканців не хоче підтримувати Україну
00:48
Володимир Зеленський
Байден заявив про бажання перемоги України, Зеленський відповів на заклики щодо здачі землі: ви готові віддати своїх дітей терористам?
00:33
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Зінченко, Лунін та компанія: хто вже вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
00:33
на фото Володимир Зеленський
Американське лідерство є ключовим у єдності усього вільного світу, - Зеленський
00:02
Інфографіка
Шахтар - Антверпен
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" перед вирішальним матчем з "Порту"
2023, вiвторок
12 грудня
23:58
Оновлено
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 12 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV