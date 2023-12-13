Ізраїль заявив про загибель 19 заручників у полоні бойовиків ХАМАС
Влада Іраїлю повідомила, що 19 людей зі 135, які перебували у полоні у бойовиків ХАМАС у Газі, загинули
Про це пише Reuters.
"У вівторок Ізраїль оголосив заочно мертвими 19 зі 135 людей, які все ще перебувають у полоні в Газі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у списку серед загиблих є громадянин Танзанії. Раніше влада Танзанії підтверджувала, що двоє студентів, які працювали на фермах у кібуцах, були серед заручників, яких взяли бойовики ХАМАСу 7 жовтня. Минулого місяця було підтверджено смерть одного з танзанійців.
- Голова штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські війська від початку вторгнення терористів ХАМАСу ліквідували вже щонайменше 7 тисяч бойовиків.
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