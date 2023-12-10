ЦАХАЛ назвав кількість вбитих бойовиків ХАМАС у Газі
Голова штабу національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі заявив, що ізраїльські війська від початку вторгнення терористів ХАМАСу ліквідували вже щонайменше 7 тисяч бойовиків
Про це пише Reuters.
Після зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свій наземний штурм на південну половину Гази, наступаючи на Хан-Юніс. Одночасно обидві сторони повідомили про сплеск боїв на півночі.
Також повідомляється, що командувач армією Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві дав наказ солдатам,№тиснути сильніше".
Офіційна кількість усіх смертей у Газі, зібрана міністерством охорони здоров’я Палестини в анклаві, яким керує ХАМАС, у суботу перевищила 17 700 людей, ще багато тисяч зниклих безвісти та ймовірно загиблих під завалами. Раніше міністерство заявляло, що близько 40% смертей припадає на дітей до 18 років.
- Напередодні, 9 грудня Ізраїль обстріляв Газу з півночі на південь в рамках розширеної фази своєї двомісячної війни проти ХАМАСу, після того, як США наклали вето в Раді Безпеки ООН, щоб захистити свого союзника від глобальної вимоги припинити вогонь
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