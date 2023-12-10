ЦАХАЛ назвав кількість вбитих бойовиків ХАМАС у Газі

Про це пише Reuters.

Після зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свій наземний штурм на південну половину Гази, наступаючи на Хан-Юніс. Одночасно обидві сторони повідомили про сплеск боїв на півночі.

Також повідомляється, що командувач армією Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві дав наказ солдатам,№тиснути сильніше".

Офіційна кількість усіх смертей у Газі, зібрана міністерством охорони здоров’я Палестини в анклаві, яким керує ХАМАС, у суботу перевищила 17 700 людей, ще багато тисяч зниклих безвісти та ймовірно загиблих під завалами. Раніше міністерство заявляло, що близько 40% смертей припадає на дітей до 18 років.