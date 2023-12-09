Ізраїль посилює бойові дії в Газі після того, як США наклали вето на припинення вогню

Про це повідомляє Reuters.

13 із 15 членів Ради Безпеки проголосували за резолюцію із закликом до негайного гуманітарного припинення вогню, яка була заблокована Вашингтоном.

Після зриву перемир'я минулого тижня Ізраїль розширив свою наземну кампанію на південну частину сектора Газа, розпочавши штурм головного південного міста Хан-Юніса. Одночасно обидві сторони повідомляють про значну активізацію бойових дій на півночі.

Мешканці Хан-Юніса заявили в суботу, що ізраїльські війська наказують людям покинути інший район на захід від позицій, які ізраїльтяни штурмували на початку цього тижня, що свідчить про те, що подальший штурм може бути неминучим.

Переважна більшість з 2,3 мільйона жителів Гази вже були змушені покинути свої домівки, багато з них тікали неодноразово. Оскільки бої точаться по всій території, в ООН стверджують, що зараз фактично немає безпечного місця для втечі, хоча Ізраїль заперечує це.

Ізраїль заблокував втечу жителів Гази вздовж основного маршруту з півночі на південь по хребту вузької смуги, і замість цього спрямовує їх до узбережжя Середземного моря.

Лікарня Аль-Акса в Дейр аль-Баллі повідомила про 133 загиблих і 259 поранених за останні 24 години, таким чином, офіційна кількість жертв досягла майже 17 500 людей без урахування зниклих безвісти.

"Ми вважаємо, що кількість мучеників під завалами може бути більшою, ніж кількість тих, хто перебуває в лікарнях", - заявив речник міністерства охорони здоров'я Ашраф аль-Кідра.