ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето
Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
Проєкт резолюції, висунутий Об'єднаними Арабськими Еміратами, підтримали 13 членів Радбезу ООН. Великобританія утрималася, а США наклали вето.
"Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше", - заявив перед голосуванням заступник посла США в ООН Роберт Вуд.
Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе лише користь ХАМАСу. Натомість Вашингтон підтримує паузу у бойових діях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Зазначається, що США віддають перевагу своїй власній дипломатії, а не діям Ради Безпеки ООН, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників і чинити тиск на Ізраїль, щоб той краще захищав цивільних в Газі.
- У Білому домі вважають, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня. Потім інтенсивність наступу ЦАХАЛ зменшиться.
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