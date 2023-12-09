ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт резолюції, висунутий Об'єднаними Арабськими Еміратами, підтримали 13 членів Радбезу ООН. Великобританія утрималася, а США наклали вето.

"Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше", - заявив перед голосуванням заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе лише користь ХАМАСу. Натомість Вашингтон підтримує паузу у бойових діях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Зазначається, що США віддають перевагу своїй власній дипломатії, а не діям Ради Безпеки ООН, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників і чинити тиск на Ізраїль, щоб той краще захищав цивільних в Газі.