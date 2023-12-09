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ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето

9 грудня, 2023 субота
01:24
Війна в Ізраїлі Радбез ООН

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС

Про це повідомляє Reuters.

Проєкт резолюції, висунутий Об'єднаними Арабськими Еміратами, підтримали 13 членів Радбезу ООН. Великобританія утрималася, а США наклали вето.

"Ми не можемо просто натиснути пальцями, і конфлікт припиниться. Це дуже, дуже складна ситуація. Йдеться не про ізоляцію. Йдеться про те, що, на нашу думку, найкраще спробувати покласти край цьому конфлікту якнайшвидше", - заявив перед голосуванням заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе лише користь ХАМАСу. Натомість Вашингтон підтримує паузу у бойових діях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників, захоплених бойовиками під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Зазначається, що США віддають перевагу своїй власній дипломатії, а не діям Ради Безпеки ООН, щоб домогтися звільнення більшої кількості заручників і чинити тиск на Ізраїль, щоб той краще захищав цивільних в Газі.

  • У Білому домі вважають, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня. Потім інтенсивність наступу ЦАХАЛ зменшиться.
Ізраїль
Рада безпеки ООН
США
Сектор Гази
Хамас
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