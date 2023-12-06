У Білому домі вважають, що нинішня фаза операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня, - CNN
Офіційні особи США очікують, що нинішня фаза ізраїльської наземної операції в Газі триватиме до січня. Потім наступ ЦАХАЛу стане менш інтенсивним
Про це пише CNN із посиланням на офіційних осіб США.
Білий дім стурбований тим, як розгортатимуться операції Ізраїлю протягом наступних кількох тижнів. Сполучені Штати попередили Ізраїль, що вони не можуть повторити ту руйнівну тактику, яку вони використали на півночі Гази та має робити більше, щоб зменшити втрати серед цивільного населення.
Виступаючи на Форумі національної оборони Рейгана, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що підтримка США Ізраїлю "не підлягає обговоренню". За його словами, Ізраїль ризикує замінити "тактичну перемогу стратегічною поразкою", якщо він не зробить більше для запобігання загибелі цивільного населення.
- Натомість 5 грудня міністерка охорони здоров'я Палестини Май аль-Кайла заявила, що з початку війни 7 жовтня в Газі загинуло понад 15 900 палестинців, у тому числі 250 медичних працівників.
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