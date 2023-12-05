Палестинська влада заявила, що кількість загиблих у Газі зросла до понад 15,9 тис. осіб

Про це повідомляє Reuters.

Кількість загиблих неухильно зростає, попри міжнародні заклики до ізраїльських сил обмежити шкоду цивільному населенню в новій фазі військового наступу в Газі, яка почалася 1 грудня, коли перемир'я з ХАМАС провалилося, заявила Май аль-Кайла на пресконференції в місті Рамаллах на Західному березі річки Йордан.

За даними міністерства, в результаті ізраїльських бомбардувань було поранено понад 40 900 осіб у Газі.

"Якщо темпи наступу (ізраїльських, - ред.) сил збережуться, сектор охорони здоров'я може повністю зруйнуватися", - заявила аль-Кайла.

Вона зазначила, що міністерство робить все можливе для підрахунку загиблих в режимі реального часу, але остаточна кількість загиблих у війні буде набагато більшою.

За її словами, це пов'язано з тим, що тисячі тіл залишаються похованими під завалами від авіаударів, а урядовий орган, відповідальний за вивезення тіл з місць бомбардувань, який називається Цивільна оборона, практично розвалився.

Аль-Кайла повідомила, що на півдні густонаселеної території все ще працюють лише п'ять лікарень, причому на мінімальній потужності, а загальна кількість ліжок становить 1300.

За її словами, медичні працівники Гази зафіксували стільки випадків важкої діареї серед дітей, скільки було зареєстровано серед дітей в секторі за весь 2020 і 2021 роки разом узяті.