ЦАХАЛ заявив про розширення наземної операції на всю територію Гази
Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі у неділю, 3 грудня, заявив, що армія оборони Ізраїлю розширює свої наземні операції на всю територію Гази
Про це пише CNN.
"ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому сектору Газа", - заявив речник ЦАХАЛу на пресконференції.
Хагарі також наголосив на "важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам", зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАСу, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.
"Наша політика зрозуміла - ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території", - наголосив він.
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