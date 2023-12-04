ЦАХАЛ заявив про розширення наземної операції на всю територію Гази

Про це пише CNN.

"ЦАХАЛ відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів ХАМАС по всьому сектору Газа", - заявив речник ЦАХАЛу на пресконференції.

Хагарі також наголосив на "важливості авіаційної підтримки, що її ВПС надають наземним силам", зазначивши, що авіаудари по штаб-квартирі ХАМАСу, заводах з виробництва зброї, тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземній операції.

"Наша політика зрозуміла - ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території", - наголосив він.