Ізраїль заявляє, що атакував ХАМАС у підземних тунелях Гази
Ізраїль заявляє, що минулої доби атакував бійців та склади озброєння ХАМАСу у підземних тунелях Гази
Про це пише Reuters.
Видання зазначає, що це сталося після того, як прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив заклики припинити бойові дії, щоб уникнути гуманітарної кризи.
"Протягом минулої доби об'єднані війська Армії оборони Ізраїлю завдали ударів приблизно по 300 цілям, включаючи пускові пункти протитанкових ракет під шахтами, а також військові комплекси в підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - заявили ізраїльські військові.
Вони також заявили, що "знищили терористів і скерували повітряні сили на удари по цілях і інфраструктурі терористів".
- Стало відомо, що ЦАХАЛ побудував зменшену копію палестинського поселення, яку назвали "маленька Газа" - у ній ізраїльські військові готуються до вуличних боїв.
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