ЦАХАЛ побудував "маленьку Газу", в якій солдати готуються до вуличних боїв

Про це пише WSJ.

"Маленька Газа" знаходиться на базі в пустелі Негев, там військові тренуються для боротьби з озброєними терористами на вузьких вулицях. Окрім того, у тренуваннях задіяні переодягнені у бойовиків ХАМАСу солдати.

Зазначається, що наразі Ізраїль погодився на прохання США відкласти очікуване наземне вторгнення в Газу, щоб Пентагон міг розмістити протиповітряну оборону в регіоні для захисту американських військ. Попри це, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у середу, що наземний наступ наближається.

Повідомляється, що "Маленька Газа", була побудована у 2006 році і офіційно відома як "Міський навчальний центр". Вона налічує 600 споруд та призначена для підготовки ізраїльських солдат до боротьби з ворогами в підземних переходах, мечетях і на ринках. Армія оборони Ізраїлю також має аналогічну базу на півночі, яка імітує ліванське місто.

Зазначається також, що бійці ХАМАСу розробили складну мережу тунелів, відому як "Метро Гази". Її розміри приблизно 40 км у довжину та 11 у ширину. Деякі тунелі знаходяться на глибині понад 60 метрів під землею, щоб витримати бомбардування згори - вони призначені для розміщення бойовиків протягом кількох днів чи навіть тижнів.

Військові чиновники вважають, що нейтралізувати можливості ХАМАСу без фізичного входження в Газу неможливо. За їхніми словами, склади зброї та обладнання сховані навколо сектору або в підземних тунелях.