Ізраїль вночі здійснив "цілеспрямований рейд" у Газі

Про це пише The Times of Israel.

"ЦАХАЛ каже, що війська завдали ударів по численних терористах, інфраструктурі та пусковим позиціям протитанкових керованих ракет", йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "рейд" є частиною підготовки прикордонних територій до "наступних етапів війни", маючи на увазі повний наземний наступ. Він здійснювався за допомогою піхоти та танків.

Війська покинули цей район після рейду, додає ЦАХАЛ.