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Ізраїль вночі здійснив "цілеспрямований рейд" у Газі

26 жовтня, 2023 четвер
08:21
Світ Газа, Ізраїль завдає авіаударів

Вночі 26 жовтня армія оборони Ізраїлю здійснила так званий цілеспрямований рейд у північній частині Гази. ЦАХАЛ вдарив по військових цілях та інфраструктурі терористів ХАМАС

Про це пише The Times of Israel.

"ЦАХАЛ каже, що війська завдали ударів по численних терористах, інфраструктурі та пусковим позиціям протитанкових керованих ракет", йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що "рейд" є частиною підготовки прикордонних територій до "наступних етапів війни", маючи на увазі повний наземний наступ. Він здійснювався за допомогою піхоти та танків.

Війська покинули цей район після рейду, додає ЦАХАЛ.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розповів про підготовку до наземної операції у секторі Гази. Водночас він відмовився розкривати деталі планів щодо наземної операції.
Ізраїль
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