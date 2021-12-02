Кабмін дозволив електронні журнали та щоденники в школах
Кабінет міністрів України затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту"
Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду 2 грудня, передає Еспресо.TV.
Як ідеться у положенні, автоматизований комплекс менеджменту - це система, призначена для закладів освіти. Вони зможуть накопичувати, зберігати та обробляти інформацію щодо своєї діяльності у цифровому форматі. Зокрема, розподіляти кошти, вести облік дітей дошкільного та шкільного віку, формувати перелік підручників, вести електронні класні журнали та щоденники, електронний документообіг, фінансову звітність тощо.
Дяльність у автоматизованому комплексі менеджменту здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документоообіг.
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