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Кабмін підвищив граничні ціни на бензин за формулою "Роттердам+"

4 лютого, 2022 п'ятниця
11:24
Економіка бензин

Мінекономіки підвищило граничну ціну на бензин на лютий на 1,59 грн/л, на дизпаливо - на 1,46 грн/л відповідно до формули ціни в порту Роттердам, вартості доставки та націнки АЗС

Про це повідомляє РБК-Україна.

Максимальна ціна на бензин з урахуванням граничних торгових націнок для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/літр, на дизпаливо - 35,3 грн/літр.

Середню ціну на бензин порівняно з кінцем січня збільшили на 1,59 грн/літр, на дизпаливо - на 1,46 грн/літр.

Довідка: Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для визначення цін на бензин і дизельне паливо на АЗС 14 травня 2021 року. Згідно до постанови уряду, середню вартість ДП (ULSD 10 ppm) та бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат $27/тонна на логістичне та інше забезпечення, згідно з зовнішньоекономічними договорами.

Крім цього, АЗС дозволяється додавати до ціни маржу 7 грн/л на 1 л дизпалива та 5 грн/л на 1 л бензину.

  • Нагадаємо, директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн розповів, що бензин на українських заправках може почати тренд до зниження за тиждень або декаду, але за умови продовження зниження цін на нафту на світових ринках.

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