Ціни на бензин на українських АЗС можуть почати зниження за тиждень, – Куюн
Бензин на українських заправках може почати тренд до зниження за тиждень або декаду, але за умови продовження зниження цін на нафту на світових ринках
Про це директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн розповів під час програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.
“На цьому тижні ціна нафти на світових ринках розгорнулася до зниження. Якщо на тому тижні барель коштував $90, навіть одного дня $91, то зараз це $88-85 за баррель. Якщо ціна нафти на цьому рівні затримається, то за тиждень або за декаду матимемо розворот цін і на колонках теж”, – сказав він.
Експерт пояснив, що причиною подорожчання бензину є, по-перше, зростання на світових ринках цін на нафту з початку року з $78 до $90 за баррель, по-друге – девальвація гривні. При цьому 85% пального Україна імпортує.
“Валюта плюс котирування нафти дали ось таки ефект”, – пояснив Куюн.
За його оцінками, з початку року літр бензину подорожчав приблизно на 3 гривні.
При цьому механізм державного регулювання цін, на думку Сергія Куюна, стримує “панічне” зростання вартості літра пального.
“Без державного регулювання ціни були би ще на 3 гривні вищі. Усі ми пам’ятаємо, як раніше при зростанні цін на нафту ринок забігав значно наперед і закладав у ціну усі ризики. Зараз такого немає – чітка формула, обмежена торговельна надбавка, “панічна” складова відсікається”, – відзначив він.
- Нагадаємо, ціни на нафту зросли через побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками на тлі політичного напруження у Східній Європі через агресію Росії.
- Мінекономіки на період дії карантину встановило максимальні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизпалива – не більше 7 грн/літр та бензину – не більше 5 грн/літр.
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