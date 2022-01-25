Ціни на бензин на українських АЗС можуть почати зниження за тиждень, – Куюн

Про це директор консалтингової групи “А-95” Сергій Куюн розповів під час програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.



“На цьому тижні ціна нафти на світових ринках розгорнулася до зниження. Якщо на тому тижні барель коштував $90, навіть одного дня $91, то зараз це $88-85 за баррель. Якщо ціна нафти на цьому рівні затримається, то за тиждень або за декаду матимемо розворот цін і на колонках теж”, – сказав він.



Експерт пояснив, що причиною подорожчання бензину є, по-перше, зростання на світових ринках цін на нафту з початку року з $78 до $90 за баррель, по-друге – девальвація гривні. При цьому 85% пального Україна імпортує.



“Валюта плюс котирування нафти дали ось таки ефект”, – пояснив Куюн.



За його оцінками, з початку року літр бензину подорожчав приблизно на 3 гривні.



При цьому механізм державного регулювання цін, на думку Сергія Куюна, стримує “панічне” зростання вартості літра пального.



“Без державного регулювання ціни були би ще на 3 гривні вищі. Усі ми пам’ятаємо, як раніше при зростанні цін на нафту ринок забігав значно наперед і закладав у ціну усі ризики. Зараз такого немає – чітка формула, обмежена торговельна надбавка, “панічна” складова відсікається”, – відзначив він.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли через побоювання з приводу можливих перебоїв з поставками на тлі політичного напруження у Східній Європі через агресію Росії.

Мінекономіки на період дії карантину встановило максимальні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизпалива – не більше 7 грн/літр та бензину – не більше 5 грн/літр.