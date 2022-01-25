Ціни на нафту зросли на тлі політичного напруження у Східній Європі

Про це повідомляє Reuters.



У вівторок, 25 січня, ціни на нафту відновилися, компенсувавши частину втрат попереднього дня.



Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,7%, до $86,9 за барель, відігравши падіння на 1,8% на попередній сесії. Ф'ючерси на нафту марки WTI виросли на 0,5%, до $83,75 за барель після падіння на 2,2% в понеділок, 24 січня.



"Ринковий тон залишається сильним, чому сприяє зростаючий геополітичний ризик. Ми бачимо фіксацію прибутку, коли ціни ростуть, але попит на нафту залишається стійким, оскільки інвестори стурбовані перебоями з постачаннями в разі російсько-українського конфлікту", - сказав Чіокі Чен, головний аналітик Sunward Trading.



Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту досягли семирічного максимуму, чому сприяло обмежена пропозиція в усьому світі і відродився світовий попит.



"Ризик падіння на ринку нафти буде обмежений, оскільки будь-яка ескалація ситуації в Україні або на Близькому Сході призведе до різкого зростання цін", - заявив Сатору Йошида, аналітик по сировинних товарах в Rakuten Securities.



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