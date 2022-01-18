Ціни на нафту досягли максимуму з 2014 року

Про це про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.



Станом на ранок вівторка нафта Brent торгується вище $87 за барель - це максимум із жовтня 2014 року.



Барель лютневої нафти WTI торгувався за $84,78. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $86,48 і $83,30 відповідно.



Раніше повідомлялося, що єменські повстанці-хусити завдали удару безпілотників по території ОАЕ, внаслідок якого загинули троє людей. Стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі, а також спалахнула пожежа на території міжнародного аеропорту столиці ОАЕ.



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