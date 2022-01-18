Ціни на нафту досягли максимуму з 2014 року
У вівторок, 18 січня, ціни на нафту піднялися до семирічного максимуму на тлі зростання геополітичної напруги
Про це про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Станом на ранок вівторка нафта Brent торгується вище $87 за барель - це максимум із жовтня 2014 року.
Барель лютневої нафти WTI торгувався за $84,78. Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $86,48 і $83,30 відповідно.
Раніше повідомлялося, що єменські повстанці-хусити завдали удару безпілотників по території ОАЕ, внаслідок якого загинули троє людей. Стався вибух, який завдав збитків трьом нафтовим цистернам в Абу-Дабі, а також спалахнула пожежа на території міжнародного аеропорту столиці ОАЕ.
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