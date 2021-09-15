Кабмін планує з 1 квітня 2022 р. припинити приватизацію обленерго і передати їх в Міненерго
Кабінет міністрів з 1 квітня 2022 року має намір припинити приватизацію належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу електроенергії
Про це йдеться у проєкті розпорядження, включеного до порядку денного засідання уряду в середу, 15 вересня, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначено, що пропонується виключити з переліку великої приватизації, затвердженого розпорядженням Кабміну №36-р від 16 січня 2019 року, пакети акцій ВАТ "Тернопільобленерго" (50,999%), ПАТ "Запоріжжяобленерго" (60,2475%), АТ "Харківобленерго" (65,001%), АТ "Миколаївобленерго" (70%), АТ "Хмельнікобленерго" (70,0089%).
Згідно з проєктом, Фонд держмайна зі свого боку повинен вжити заходів щодо припинення приватизації неконтрольних пакетів ще трьох обленерго - ПАТ "Черкасиобленерго" (46%), АТ "Сумиобленерго" і АТ "ДТЕК Одеські мережі" (обидва - по 25%).
Крім цього, АТ "Хмельницькобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "Миколаївобленерго" повинні забезпечити відчуження їхніх часток у статутних капіталах компаній-постачальників е / е - ТОВ "Хмельніцкенергосбит", "Тернопольелектроснаб "," Запорожьеелектроснабженіе "," Черкассиенергосбит "," Миколаївська елекропоставляющая компанія ".
Міністерство економіки з ФДМ підготує і передасть Кабміну проєкт рішення про передачу обленерго в управління Міністерства енергетики, зокрема після завершення процесу відчуження постачальників в частині з них, а знятих з приватизації обленерго Фонд держмайна повинен підготувати додаткові пропозиції щодо приватизації в 2022-2024 рр. для забезпечення надходжень до бюджету.
Розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2022 року, крім пунктів, які передбачають відчуження постачальників, а також зобов'язання ФДМ щодо додаткових переліків приватизації, які набирають чинності з моменту публікації розпорядження.
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