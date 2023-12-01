Кабмін призначив нового очільника Держспецзв'язку та заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення
Кабінет міністрів у п'ятницю, 1 грудня, призначив Юрія Мироненка новим очільником Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а Віталія Половенка заступником міністра оборони з питань тилового забезпечення
Про це поінформував представник уряду в Раді Мельничук.
"Кабінетом Міністрів України призначено Мироненка Юрія Миколайовича головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Олександра Семиргу призначили першим заступником голови Державної митної служби України, а Віталія Половенка - заступником міністра оборони України.
Кабмін також погодив призначення Антона Чубенка та Володимира Когута заступниками голови Полтавської ОВА, а Івана Ващенка - заступником очільника Чернігівської ОВА.
У Міністерстві оборони розповіли, що новопризначений заступник Рустема Умєрова Віталій Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення українських оборонців.
"Пріоритетні напрямки роботи - розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті", - вказали у Міноборони.
Там висловили сподівання, що Половенко, який був учасником бойових дій, а з 2019 року очолював відділ тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України, допоможе привести систему тилового забезпечення "у відповідність до реальних вимог сучасної війни".
- 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру у заволодінні 62 млн грн під час закупівлі програмного забезпечення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.74 Купівля 36.74Продаж 37.42
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе