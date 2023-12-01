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Оновлено

Кабмін призначив нового очільника Держспецзв'язку та заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення

1 грудня, 2023 п'ятниця
17:57
Суспільство Держспецзв'язку

Кабінет міністрів у п'ятницю, 1 грудня, призначив Юрія Мироненка новим очільником Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, а Віталія Половенка заступником міністра оборони з питань тилового забезпечення

Про це поінформував представник уряду в Раді Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України призначено Мироненка Юрія Миколайовича головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, Олександра Семиргу призначили першим заступником голови Державної митної служби України, а Віталія Половенка - заступником міністра оборони України.

Кабмін також погодив призначення Антона Чубенка та Володимира Когута заступниками голови Полтавської ОВА, а Івана Ващенка - заступником очільника Чернігівської ОВА. 

У Міністерстві оборони розповіли, що новопризначений заступник Рустема Умєрова Віталій Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення українських оборонців. 

"Пріоритетні напрямки роботи - розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті", - вказали у Міноборони.

Там висловили сподівання, що Половенко, який був учасником бойових дій, а з 2019 року очолював відділ тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України, допоможе привести систему тилового забезпечення "у відповідність до реальних вимог сучасної війни".

  • 20 листопада Кабінет Міністрів звільнив голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору. НАБУ та САП оголосили їм підозру у заволодінні 62 млн грн під час закупівлі програмного забезпечення. 

Україна
Кабмін
Міністерство оборони
Полтавщина
Чернігівщина
Міністр оборони України
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