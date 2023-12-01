Кабмін призначив нового очільника Держспецзв'язку та заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення

Про це поінформував представник уряду в Раді Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України призначено Мироненка Юрія Миколайовича головою Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Олександра Семиргу призначили першим заступником голови Державної митної служби України, а Віталія Половенка - заступником міністра оборони України.

Кабмін також погодив призначення Антона Чубенка та Володимира Когута заступниками голови Полтавської ОВА, а Івана Ващенка - заступником очільника Чернігівської ОВА.

У Міністерстві оборони розповіли, що новопризначений заступник Рустема Умєрова Віталій Половенко відповідатиме за питання тилового забезпечення українських оборонців.

"Пріоритетні напрямки роботи - розробка та запровадження нових стандартів у системі продовольчого забезпечення; удосконалення системи речового забезпечення; вчасне та повне тилове забезпечення воїна на фронті", - вказали у Міноборони.

Там висловили сподівання, що Половенко, який був учасником бойових дій, а з 2019 року очолював відділ тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України, допоможе привести систему тилового забезпечення "у відповідність до реальних вимог сучасної війни".