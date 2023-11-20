Кабмін звільнив керівників Держспецзв'язку: НАБУ і САП оголосили їм підозру в заволодінні 62 млн грн

Про звільнення голови Держспецзв'язку та його заступника повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Зазначається, що Щиголя Юрія Федоровича звільнено з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а Жору Віктора Володимировича - з посади його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



За словами Мельничука, тимчасовим виконувачем обов’язків очільника Держспецзв'язку стане перший заступник голови Маковський Дмитро Васильович.

Фото: Укрінформ

Згодом Національне антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру керівникам Держспецзв’язку, серед яких Щиголь і Жора. Загалом у вчиненні злочинів підозрюються 6 членів організованої групи.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Зазначається, що для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили для уникнення відкритих торгів. З цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг і перерахувало у 2021-2022 понад 285 млн грн.

Фото: НАБУ

Проте реальна вартість програмного забезпечення, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. У НАБУ додають, що ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Довідково: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.