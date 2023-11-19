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Оновлено

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

19 листопада, 2023 неділя
21:24
Суспільство Зеленський

Президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Ним став Анатолій Казмірчук

Про це повідомив Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних сил України", - сказав президент.

За його словами, замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначено генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука.

Відомо, що Казімірчук наразі обіймає посаду начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

"Завдання очевидне – і про це неодноразово говорилось у суспільстві, зокрема у спільноті наших бойових медиків, – потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів", - додав президент.

Натомість міністр оборони Рустем Умєров написав, що рішення щодо зміни командувача Медичних сил обговорювалось багато разів: "Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто бʼється в лавах Сил оборони України, та всіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час розв'язувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів".

За словами Умєрова, наразі необхідно максимально цифровізувати процеси та дотримання усіх стандартів медичного забезпечення, включно з постачанням якісних медичних засобів та медичної техніки.

Також вважливо розбудувати систему навчання тактичної медицини за стандартами НАТО з відповідним ресурсним забезпеченням. Впровадити усі необхідні для фронту медичні практики, які дозволять зберегти якнайбільше життів наших воїнів.

Крім цього, необхідно забезпечити постійну ротацію особового складу між тактичним та стратегічним рівнем для отримання та передачі досвіду з усього циклу лікування поранених, травмованих і хворих.

  • Нагадаємо, що Тетяна Остащенко була призначена на посаду командувача Медичних сил Збройних сил України 30 липня 2021 року.
Україна
Медицина
Міністерство оборони
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Рустем Умєров
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