У ЗСУ вперше призначили жінку командувачем медичної служби

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



Андрій Таран зазначив, що вперше жінка очолила одне з Командувань у Збройних силах України.



"Поступально рухаємося до побудови Збройних сил нового зразка. Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками. Треба зазначити, що свою безумовну підтримку цього вибору після особистого спілкування висловив верховний головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський", - сказав міністр.



Повідомляється, що Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення. Вона проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому розуміє як відновити нормальне функціонування військової медицини.



Крім того, Таран уточнив що наразі майже чверть загальної чисельності ЗСУ - це жінки, і їх роль у розвитку війська зростає. Рівний доступ до посад і військових звань передбачає однаковий рівень відповідальності під час виконання обов'язків військової служби.



Він зазначив, що очікує від призначеної керівниці Командування наведення ладу у медичній службі, вдосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, зменшення корупційних ризиків і синхронізації процесів усіх складових Медичних сил.



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