Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Заступниками міністра внутрішніх справ стали:

Драп’ятий Богдан Євгенович;

Павліченко Катерина Володимирівна;

Сергєєв Олексій Олексійович;

Тетеря Василь Михайлович;

Тимченко Леонід Леонідович.

Також, було обрано державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України - ним стала Ящук Інна Петрівна.

Музиченка Станіслава Валерійовича було обрано першим заступником голови Державної регуляторної служби України. Своєю чергою Яблонську Лесю Леонідівну призначили заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Липовий Олег Олександрович став заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.