Кабмін призначив першого заступника міністра оборони і п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ
У вівторок, 14 лютого, на посаду першого заступника міністра оборони обрали генерала Олександра Павлюка, який керував обороною Києва від окупантів
Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.
Заступниками міністра внутрішніх справ стали:
- Драп’ятий Богдан Євгенович;
- Павліченко Катерина Володимирівна;
- Сергєєв Олексій Олексійович;
- Тетеря Василь Михайлович;
- Тимченко Леонід Леонідович.
Також, було обрано державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України - ним стала Ящук Інна Петрівна.
Музиченка Станіслава Валерійовича було обрано першим заступником голови Державної регуляторної служби України. Своєю чергою Яблонську Лесю Леонідівну призначили заступником голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
Липовий Олег Олександрович став заступником голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
- Раніше стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков хоче звільнити своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука та призначити трьох нових, зокрема Олександра Павлюка
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