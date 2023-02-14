Про це Резніков повідомив у Facebook.

Двох заступників міністр хоче перевести в радники.

"Що стосується тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді міністерства і будуть залучені до роботи як радники міністра", - написав Резніков.

Водночас він уже подав трьох нових кандидатів на погодження президенту, після цього має відбутись затвердження урядом.

"На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру героя України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка", - зазначив Резніков.

Варто зазначити, що генерал Павлюк керував обороною Києва від окупантів.

"Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Запросив на посаду заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації відомого волонтера з бекграундом у сфері ІТ, а останнім часом журналіста-документаліста Віталія Дейнегу", - розповів міністр.

Дейнега – засновник благодійного фонду "Повернись живим", який допомагає фронту.

Третім заступником він хоче бачити Андрія Шевченка.

"Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямів. Запросив на посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції відомого медійника Андрія Шевченка, який одночасно має успішний досвід роботи у парламенті, а також на посаді посла України у Канаді", - зазначив Резніков.

Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів за поданням прем'єр-міністра згідно з пропозиціями відповідного міністра.