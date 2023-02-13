Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на своїй facebook-сторінці.

"Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав", – написав він.

21 січня видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів оприлюднило інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. У Міноборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.

Проте на засіданні 24 січня Кабмін ухвалив звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.

25 січня повідомляли, що звільнено з посади й директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. 1 лютого СБУ повідомила вже ексдиректору про підозру: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту.

1 лютого року працівники ДБР повідомили ексзаступнику міністра оборони про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. А відтак суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.

Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.