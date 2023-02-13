"Будуть нові заступники": Резніков анонсував кадрове і структурне оновлення Міноборони
На Міністерство оборони України найближчим часом очікує "кадрове та структурне оновлення"
Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на своїй facebook-сторінці.
"Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав", – написав він.
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21 січня видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів оприлюднило інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. У Міноборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
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Проте на засіданні 24 січня Кабмін ухвалив звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.
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25 січня повідомляли, що звільнено з посади й директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ. 1 лютого СБУ повідомила вже ексдиректору про підозру: його звинувачують у розтраті 100 млн грн та закупівлі майже 3 тис. бронежилетів, які не відповідають вимогам захисту.
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1 лютого року працівники ДБР повідомили ексзаступнику міністра оборони про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. А відтак суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення понад 400 млн грн застави колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову.
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Офіс генпрокурора повідомив про оголошення підозри раднику заступника міністра оборони, він фігурує у схемі розкрадання понад 1,7 млрд грн на закупівлях для ЗСУ.
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Пізніше міністр оборони заявив, що протидіяти хабарництву всередині Міністерства оборони України допоможе антикорупційна рада, до складу якої увійдуть представники громадськості.
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