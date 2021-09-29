Кабмін пропонує зробити сплату ЄСВ і єдиного податку щомісячною замість щоквартальної

Проєкт закону уряд схвалив під час засідання, передає Еспресо.TV.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, його метою є забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу та своєчасності призначення та отримання пенсійних виплат за соцстрахуванням.



Документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу в частині зміни податкового періоду з квартального на місячний для подання платниками податків.



У пояснювальній записці зазначається, що наразі для платників Єдиного соціального внеску (ЄСВ) та єдиного податку передбачене подання звітності із встановленням квартального періоду звітування протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.



Автори законопроєкту зазначають, що це наразі це призводить до відтермінування надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж і несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат. Також це призводить до послаблення платіжної ініціативи в частині сум єдиного внеску, зміщення строків розрахунку показників середньої зарплати та неможливості своєчасного проведення щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду.

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