Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграм.

"На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - написав Шмигаль.

Він додав, що в уряді сподіваються через такі гранти "розігріти економіку", а також стимулювати створення нових робочих місць.

Профільні міністерства мають невідкладно напрацювати ідеї такої програми та подати свої пропозиції на розгляд Кабміну, зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, аналітика маркетплейсу Rozetka показала, що доки великі компанії перебудовують процеси під час повномасштабної війни, маленькі підприємці захоплюють ринок.

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