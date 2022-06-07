Кабмін розробляє грантову програму для підтримки малого і середнього бізнесу
Прем'єр анонсував урядову програму грантів для малих і середніх підприємців, щоб стимулювати створення робочих місць
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграм.
"На доручення президента України уряд розробляє грантову програму підтримки малого й середнього бізнесу. Основні принципи такої програми обговорили на нараді за участі Мінекономіки, Мінфіну, Фонду зайнятості та Фонду розвитку підприємництва", - написав Шмигаль.
Він додав, що в уряді сподіваються через такі гранти "розігріти економіку", а також стимулювати створення нових робочих місць.
Профільні міністерства мають невідкладно напрацювати ідеї такої програми та подати свої пропозиції на розгляд Кабміну, зазначив Денис Шмигаль.
- Нагадаємо, аналітика маркетплейсу Rozetka показала, що доки великі компанії перебудовують процеси під час повномасштабної війни, маленькі підприємці захоплюють ринок.
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