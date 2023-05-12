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Кабмін спільно з ЄБРР готує проєкт відновлення залізниці: подробиці

12 травня, 2023 п'ятниця
16:24
Економіка колії

Уряд України спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готує проєкт відновлення залізниці. Для цього буде залучено 200 млн євро

Про це на засіданні уряду 12 травня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 млн євро для Укрзалізниці. Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів із ЄС, покращення пасажирських перевезень і закупівлі додаткових локомотивів", - сказав він.

  • 1 березня Укрзалізниці передали останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені у 2021 році за кошти державного бюджету.
Новини
Україна
Укрзалізниця
Денис Шмигаль
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