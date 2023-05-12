Кабмін спільно з ЄБРР готує проєкт відновлення залізниці: подробиці

Про це на засіданні уряду 12 травня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку готуємо проєкт відновлення залізниці. Ухвалюємо рішення про залучення від ЄБРР 200 млн євро для Укрзалізниці. Це кошти для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення залізничних коридорів із ЄС, покращення пасажирських перевезень і закупівлі додаткових локомотивів", - сказав він.