Інклюзивна вбиральня та безбар'єрне купе: Укрзалізниця отримала 100 нових вагонів
1 березня Укрзалізниці передали останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені у 2021 році за кошти державного бюджету
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"Українська залізниця – одна з надійних опор обороноздатності та економічної стійкості держави. Завдяки системній та злагодженій роботі команди нам вдалося суттєво оновити вагонний парк Укрзалізниці, підтримати промисловість і забезпечити роботою десятки тисяч залізничників. Попри безперервні бойові дії компанія продовжує успішно виконувати свою гуманітарну функцію", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Повідомляється, що в кожному з 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, пульт з регулюванням освітлення, кнопка виклику провідника і пристрій гучномовного зв’язку з ним.
У вагонах є таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та пандусами.
У складі поїздів вони курсуватимуть зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.
Інші отримані пасажирські вагони обладнані кондиціонером, кулером з водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.
Всі 100 вагонів виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом. Цьогоріч в держбюджеті також передбачено оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.
- Тимчасовим головою правління АТ "Укрзалізниця" стане член правління Євген Лященко. Раніше він працював у структурах бізнесмена Ріната Ахметова.
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