Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Українська залізниця – одна з надійних опор обороноздатності та економічної стійкості держави. Завдяки системній та злагодженій роботі команди нам вдалося суттєво оновити вагонний парк Укрзалізниці, підтримати промисловість і забезпечити роботою десятки тисяч залізничників. Попри безперервні бойові дії компанія продовжує успішно виконувати свою гуманітарну функцію", – сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Повідомляється, що в кожному з 15 вагонів передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, пульт з регулюванням освітлення, кнопка виклику провідника і пристрій гучномовного зв’язку з ним.

У вагонах є таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та пандусами.

У складі поїздів вони курсуватимуть зі столиці на Кишинів, Хелм, Перемишль, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Херсон, Одесу, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, а також в складі поїздів за маршрутами Одеса – Львів, Дніпро – Трускавець, Харків – Трускавець, Харків – Одеса, Харків – Івано-Франківськ, Харків – Хелм та Запоріжжя – Перемишль.

Інші отримані пасажирські вагони обладнані кондиціонером, кулером з водою, сигналізацією на кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг багажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповивальними столиками, а також розетками та USB-портами біля кожного місця.

Всі 100 вагонів виготовлені Крюківським вагонобудівним заводом. Цьогоріч в держбюджеті також передбачено оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.